ونشرت صفحة "روسيا بالعربي" التابع للخارجية الروسية على "تويتر" اليوم السبت أن كلا من:
© Sputnik . Maxim Blinov
يذكر أن قوات الأمن الفلسطينية، انسحبت يوم الجمعة الماضي، من مناطق "باء"، وفق تصنيف "اتفاق أوسلو"، بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.
وكان الفلسطينيون علقوا يوم الثلاثاء الماضي الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد إعلانهم إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه تم إبلاغ واشنطن بهذه الخطوة، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك التنسيق الأمني. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ومصر تناقشان عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.