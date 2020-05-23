شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية الجزائرية" تنفى حدوث أعمال شغب بولاية عنابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية اليوم السبت حدوث أعمال شغب بولاية عنابة، شمال شرق الجزائر، مؤكدة أن الولاية يسودها الهدوء التام.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان اليوم - إنه "تبعا للمقال الوارد بإحدى الجرائد اليومية في نسختها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان "ليلة شغب في عنابة" مرفقًا بالصور، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنفي نفيًا قاطعًا ما تداولته هذه الجريدة وتؤكد ان هذه الاخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة حيث ساد الولاية الهدوء التام.

وأكد البيان أن ما نشرته الصحيفة يخص حادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانًا توضيحًا بشأنها، وهي محل متابعة قضائية من طرف الأجهزة القضائية المختصة.

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