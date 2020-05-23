شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن والدفاع السودانى يستعرض الوضع الأمنى والصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، اجتماعا لمجلس الأمن والدفاع عقد اليوم السبت فى القصر الجمهورى.

وذكر مجلس السيادة السودانى، فى بيان صحفى، أن الاجتماع استعرض الموقف الأمنى والصحى بالبلاد، والخطط الأمنية خلال فترة عيد الفطر المبارك، واتخذ عددا من التدابير الوقائية.

وتناول الاجتماع زيارة أعضاء مجلس السيادة لعدد من الولايات، وأكد أهمية استمرارها في هذه المرحلة.

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