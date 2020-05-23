28 حالة.. مصر تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، "تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735".

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وأضافت: "تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بكورونا في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.