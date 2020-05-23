كورونا.. وفاتان في المغرب والبحرين

الرباط، المنامة / الخليج 365
أعلن المغرب والبحرين، السبت، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا.
في المغرب، قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة إنه تم تسجيل وفاة و74 إصابة جديدة، إضافة إلى تعافي 261.
وأضاف اليوبي، في تصريح صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و406؛ بينها 198 وفاة، و4 آلاف 638 حالة تعاف.
وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة، عبر بيان على "تويتر"، بتسجيل وفاة بكورونا لوافد أجنبي (59 عاما).
وبذلك يرتفع إجمالي إصابات الفيروس في البحرين إلى 4 آلاف و774 إصابة، منها 13 وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و364 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 341 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و189 ألفا، وفق موقع "Worldometer"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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