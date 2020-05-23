الأحد.. عيد الفطر بسلطنة عمان والسودان

إسطنبول / الخليج 365
أعلن السودان وسلطنة عمان، السبت، رؤية هلال شهر شوال ليرتفع عدد الدول العربية، التي تحتفل باول أيام العيد، الأحد، إلى 19.
فيما احتفلت بالعيد، السبت، دولتان عربيتان هما موريتانيا والصومال، ويعلن المغرب عن نتائج رؤية الهلال مساء اليوم.
وقالت لجنة استطلاع الهلال في سلطنة عمان، في بيان، إنه ثبت لديها رؤية هلال شهر شوال، مساء السبت، وعليه يكون الأحد أول أيام العيد.
كما أعلن مجمع الفقة الإسلامي في السودان، في بيان، أن الأحد هو أول أيام العيد إثر ثبوت رؤية هلال شوال.
ومساء الجمعة، أعلنت السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، فلسطين، العراق، سوريا، لبنان، الجزائر، اليمن، ليبيا، تونس، جيبوتي وجزر القمر، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والعيد، الأحد.
بينما أعلن الصومال وموريتانيا رؤية هلال شوال، والسبت هو أول أيام العيد.
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