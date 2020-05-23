إسطنبول / الخليج 365
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وذكرت رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان السبت، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله.
وأوضح البيان، أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر، وبحثا عدة قضايا، والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتعاون في مكافحة كورونا.
وفي وقت سابق السبت، ذكر بيان مقتضب للديوان الملكي الأردني، أن أردوغان وعبد الله الثاني، تبادلا خلال اتصال هاتفي، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى حول فحوى المكالمة بين الزعيمين.
وتحتفل أغلب الدول العربية والإسلامية، بما فيها تركيا والأردن، الأحد، بعيد الفطر المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وملك الأردن يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.