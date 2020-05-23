كورونا.. 5 وفيات بالعراق و7 إصابات في ليبيا والأردن

عواصم / الخليج 365

أعلن العراق، السبت، تسجيل 5 وفيات بكورونا، فيما رصد الأردن وليبيا 7 إصابات بالفيروس.

في العراق، أفادت وزارة الصحة بأنها سجلت 5 وفيات، و308 إصابات، و53 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و272، منها 152 وفاة، وألفان و585 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة و9 حالات شفاء، دون وفيات.

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وأضاف البيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 704 حالات، بينها 9 وفيات، و441 حالة تعاف.

وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، إنه جرى تسجيل 3 إصابات جديدة وحالة شفاء واحدة، دون وفيات.

وأضاف في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72 منها 3 وفيات، و38 حالة شفاء.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و348 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و183 ألفا، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.