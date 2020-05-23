علن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم السبت، عودة منافسات الليجا، بداية من 8 يونيو/حزيران المقبل.
وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا “لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقًا جديدة أمام الجميع”.
وأضاف “حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية في إسبانيا. بداية من 8 يونيو/حزيران، سيعود دوري كرة القدم”.
وحتى الآن لم تنجح الفرق الإسبانية في العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي حتى الآن، في انتظار الحصول على موافقة وزارة الصحة.
يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف بعد خوض 27 جولة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن موعد استئناف الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.