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الإعلان عن موعد استئناف الدوري الإسباني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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اسبانيا

علن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم السبت، عودة منافسات الليجا، بداية من 8 يونيو/حزيران المقبل.

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا “لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس ، والآن نفتح آفاقًا جديدة أمام الجميع”.

وأضاف “حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية في إسبانيا. بداية من 8 يونيو/حزيران، سيعود دوري كرة القدم”.

وحتى الآن لم تنجح الفرق الإسبانية في العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي حتى الآن، في انتظار الحصول على موافقة وزارة الصحة.

يذكر أن يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف بعد خوض 27 جولة.

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