الصحة .. تسجيل 2442 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 70161 حالة حتى الآن ، بينها 28546 حالة نشطة، منها 339 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2233 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 41236 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 379 حالة.

انشر الخبر :