كلمة معالي أمين العاصمة المقدسة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..

الحمد لله الذي أعزنا بالاسلام ..

وأغنانا بخيرات ِأرضنا ..

ورزقنا التقوى والإيمان ..

والأمن والإيمان ..

وشرفنا بخدمة بيتهِ العتيق ..

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وإلى مقام صاحب السمو الملكي

ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان – أيده الله – سائلا المولى عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع وبلادنا تنعم بالعزة والتمكين والتطور والازدهار في ظل ما نشهده – بحمد الله – من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة , وما تعيشه المملكة من استقرارٍ في مختلف المجالات ، وذلك بفضل الله ثم بحكمة هذه القيادة الرشيدة .

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كما يسعدني في هذه المناسبة البهيجة ، أن أتوجه بالتهنئة لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة

ولكافة أفراد الشعب السعودي النبيل بالتهنئة والتبريك سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والسعادة وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .

ان ما تحقق لهذه البلاد من خلال القرارات الحكيمة و الحضارية في كل نواحي الحياة جعلت الجميع ينعم بالطمأنينة ، رغم ما يعتري العالم من جائحة في هذه الأيام ، فنسأل الله تعالى أن يصرف هذا الوباء عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمع ، أن هذا الواقع بكل ما يحفل من خير وسعادة يتطلب منا أن نقدم أجمل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لجميع قطاعات الدولة وعلى رأسهم أبطال الصحة ورجال الأمن وأبطال الميدان رجال الأمانات والبلديات – خط الدفاع الأول – على جهودهم وأدائهم المتميز في مواجهة خطر فيروس كورونا، كما أقدم الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء لتعاونهم وإلتزامهم بالتعليمات التي ستعود على الجميع بالخير والنفع ويجب علينا مضاعفة الجهد والاخلاص لنسعد جيلنا الحاضر والأجيال القادمة .

وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يُديم علينا وعلى الوطن الغالي الأمن والأمان , والتطور والازدهار ، وأن يعيد هذه المناسبة ونحن نرفل بالصحة والعافية ، إنه سميع مجيب ،

وكل عام وأنت بخير .