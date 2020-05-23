سلطنة عمان تسجل 463 إصابة بكورونا

سجلت سلطنة عمان، اليوم، 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عد الإصابات إلى 7257 حالة. وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لغير عمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1848 حالة للشفاء. انشر الخبر :

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