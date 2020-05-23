“آل الشيخ: “تحدي البلايستيشن” وفر مساكن لـ30 أسرة

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن شكره وتقديره لكل مَن تفاعل مع مبادرة “تحدي الخير” وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لمباراة “البلاي ستيشن” الخيرية التي لعبها أمس (29 رمضان) مع رئيس النصر السابق سعود آل سويلم. وأوضح أن المبادرة وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ30 أسرة، عبر منصة “جود الإسكان”، التابعة لوزارة الإسكان. انشر الخبر :

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