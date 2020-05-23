فنون أبها تحيي ثاني العيد بالشعر و الطرب

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك أمسية شعرية وفنية بعنوان عيدنا في بيتنا يحييها الشعراء عبدالله الشريف، ومحمد بن نغموش، و أحمد المنجحي، و سحر الشهري مع الفنان محمد العمري ويديرها الأديب أحمد زارب وذلك عبر الإتصال المرئي .

و أوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الجمعية تحرص في كل عام على نشر الفرح بالعيد السعيد بحفلات فنية ة، وعروض شعبية، يشارك فيها كبار الشعراء، و كان لظروف هذا العيد الخاصة دور في استثمار التقنية الحديثة وجمع نخبة من كبار الشعراء في مكان واحد يمتعون المتابعين بقصائدهم، وشجونهم الماتعة مع دندات على العود، لتكون ليلة طربية.

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