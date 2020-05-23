الدفاع المدني يجدد تحذيره من خطورة الألعاب النارية في العيد

وقالت المديرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الألعاب النارية خطر يهدد أطفالنا فلا تعكروا فرحة العيد باقتنائها”.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية ينتج عنها أضراراً بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

وبينت “أن استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في إشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات”.