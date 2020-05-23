ملك الأردن يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني على "تويتر"، اليوم السبت، وكتبت: "الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد".

ويأتي اتصال أردوغان بعد اتصال سابق بالملك عبد الله الثاني، تبادل فيه التهاني مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لصفحة الديوان الملكي الأردني.

وقالت الصفحة، في تدوينة سابقة: "الملك عبدالله الثاني يتبادل التهاني، خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، ويبحثان التطورات في المنطقة بما في ذلك سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلنت 18 دولة عربية وإسلامية أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيحِل غدا الأحد، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال، بينما أعلنت بعض الدول رؤيتها لهلال شوال، وأن اليوم السبت هو عيد الفطر، الذي يحل عيد الفطر هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تواصل حصد عشرات آلاف الأرواح، وتفرض عددًا من الإجراءات الصحية.