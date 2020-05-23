خالد مشعل يبعث رسالة إلى الحكومة السودانية

وأوضحت وكالة "شهاب"، مساء اليوم السبت، أن مشعل بعث رسالة إلى نظام الحكم الجديد في السودان مفادها أن التطبيع مع إسرائيل هو بمثابة "سراب زائف".
© Sputnik . Ahmad Abdel Wahab
وقال مشعل: "رسالتي للنظام السوداني، أنت حر في سياستك الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل من حيث البعد المصلحي، سراب زائف".
وتابع خالد مشعل، بقوله "الخرطوم في الذاكرة الفلسطينية لها مكانة عظيمة، فلا نريد أن تفجعونا بأي تنازلات"، معربا عن جاهزية حماس لتطوير العلاقة مع نظام الحكم الجديد في السودان، من دون تدخل في شؤونه الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.
وأكد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أنه لا توجد علاقة لحماس مع النظام السوداني الجديد، وجرت اتصالات هاتفية بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة مع مسؤولين في السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان.
ويمر السودان، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، بمرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "الحرية والتغيير".
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