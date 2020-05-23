بحثا ليبيا وسوريا... ترامب وأردوغان يتفقان على مواصلة التعاون

أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة التركية، "بحث أردوغان وترامب هاتفيا التطورات الإقليمية على رأسها ليبيا وسوريا"، وتوصلا إلى "تفاهم حول مواصلة التعاون العسكري والسياسي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

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وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن أواخر الشهر الماضي، من مدينة بنغازي شرقي البلاد، الانسحاب من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، والذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق، واصفا هذه الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، وأكد على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.

وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش الوطني الليبي ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".

وفيما تعارض واشنطن العملية العسكرية للجيش الليبي، وتدعو لمسار تفاوضي وعملية سياسية بين الجانبين، تقول أنقرة أن تدخلها بالتدريب والاستشارة العسكرية لصالح قوات الوفاق قد غير من موازين المواجهات.