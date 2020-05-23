أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة التركية، "بحث أردوغان وترامب هاتفيا التطورات الإقليمية على رأسها ليبيا وسوريا"، وتوصلا إلى "تفاهم حول مواصلة التعاون العسكري والسياسي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
© AP Photo / Evan Vucci
وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.
وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش الوطني الليبي ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".
وفيما تعارض واشنطن العملية العسكرية للجيش الليبي، وتدعو لمسار تفاوضي وعملية سياسية بين الجانبين، تقول أنقرة أن تدخلها بالتدريب والاستشارة العسكرية لصالح قوات الوفاق قد غير من موازين المواجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر بحثا ليبيا وسوريا... ترامب وأردوغان يتفقان على مواصلة التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.