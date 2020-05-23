وأكد الدكتور باسل لوكالة "سبوتنيك" أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، في حين تم تسجيل وزن 400 كيلو غرام في أوروبا بوقت سابق.
وأشار الدكتور للوكالة أن العملية التي أجريت في مشفى "الإمام زين العابدين" في مدينة كربلاء تمت بنجاح لسيدة تزن 365 كيلو غراما، وتماثلت للشفاء.
وكتب الدكتور على صفحته الشخصية على "فيسبوك":
"نجحنا والحمد لله باجراء عمل جراحي مميز، مريضة تزن 356 كيلو غرام، أجرينا لها قص معدة بالتنظير والحمد الله تماثلت للشفاء".
وذكر الدكتور باسل في منشوره أسماء الأطباء المشاركين، ولفت إلى دور إدارة المشفى الإيجابي من حيث المساعدة في التحضير للعملية.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل احترافي... طبيب سوري يجري عملية معقدة لعراقية تزن 356 كغ... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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