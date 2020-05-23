رئيس الوزراء الأردني يعلق على صورة وفاة طفلة قرب حاجز أمني

وعلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على الحادثة على حسابه الخاص في "تويتر" قائلا "مشهد الطفلة المتوفاة، وأبيها المكلوم، يدمي القلب، اللهم أمنحه وأمها الثكلى الصبر والسلوان".
وأضاف الرزاز "يجري الآن التحقيق في ملابسات الوفاة، وسيتم الإفصاح عن النتائج واتخاذ الإجراءات بحق المقصرين في حال ثبت أي تقصير، وفق القانون.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة يوم الأربعاء الماضي، فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيام، بدءا من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.
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