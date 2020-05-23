السودان.. كباشى يوجه بجمع السلاح وتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث كادقلي

وأصدر الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عددا من القرارات والتوجيهات، بهدف معالجة الأحداث التي شهدتها مدينة كادقلي.

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وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم السبت، أن أحداث مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، دفعت المجلس السيادي الانتقالي إلى اتخاذ إجراءات معينة، على رأسها الشروع الفوري فى جمع السلاح خارج إطار القوات النظامية.

وأكدت أن شمس الدين كباشي وجه بإجراء عملية تفتيش واسعة النطاق في هذا الإطار، ومراجعة الاستثناءات الممنوحة فى وقت سابق فيما يخص حمل السلاح، ومحاسبة كل من تسبب فى الأحداث الأخيرة من المتفلتين من القوات النظامية. وأوضحت أن قرارا كباشي قد صرح به أثناء ترأسه الاجتماع المشترك بين وفد الرئاسة الذى يزور ولاية جنوب كردفان، وحكومة ولجنة أمن الولاية بمقر الأمانة العامة للحكومة بمدينة كادقلى اليوم، حيث استمع إلى تقرير عن مجمل الأوضاع بالولاية، بما فيها إمداد السلع الاستراتيجية فى الولاية.

ونقلت الوكالة على لسان الدكتور يوسف الضي، وزير الحكم الاتحادى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الوفد خلال وجوده بالولاية، سيعمل على متابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة الأحداث الأخيرة، بما في ذلك قيام لجنة تقصي الحقائق.