رئيس الوزراء المصري يتفقد جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ... صور

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، تفقد مدبولي، اليوم بعض المشروعات الجاري إنشاؤها وبعض المشروعات التي تم الانتهاء منها بمدينة شرم الشيخ، ورافقه خلال جولته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأضاف البيان "تفقد رئيس الوزراء طريق نبق السياحي، وميدان محمية نبق ومدخل المحمية وأعمال تنسيق الموقع والمشايات، كما تفقد أعمال إنارة الطريق الخلفي لنبق بطول 7 كم".

وتابع "وتفقد أيضا محطة تموين السيارات بالطريق الأوسط، وإنشاءات جامعة الملك سلمان".

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وأوضح البيان أن مدبولي "وجه بإنشاء مناطق خدمات لوجيستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان".

كما تفقد أعمال رصف وتجميل الطرق والإنارة بمنطقة حي النور، وكذلك المنطقة الإستثمارية المستقبلية، وطريق سكن العاملين ومكتب العمل.

وزار رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء مبني وزارة الإستثمار ومكتب الضرائب العقارية بالمدينة. وفي ختام الجولة التفقدية تجول الدكتور مصطفى مدبولى بمشاية الدراجات كما تفقد المدرسة اليابانية وموقع انشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما أشاد رئيس الوزراء المصري بالأعمال الجاري تنفيذها، وأكد علي ضرورة الإستمرار في مثل هذه المشروعات مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بها.