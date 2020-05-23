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أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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© REUTERS / MOHAMMED SALEM

وأعلن قطاع غزة، الذي يعاني حصارا ونقصا في المنشآت الطبية، عن تسجيل 55 إصابة فقط بالعدوى بين السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

أما الضفة الغربية المحتلة فقد سجلت حالتي وفاة و423 إصابة بالفيروس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من مرض مزمن ودخلت القطاع قادمة من مصر في 19 من مايو/ أيار. وذكرت أنها كانت تخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

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