أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أما الضفة الغربية المحتلة فقد سجلت حالتي وفاة و423 إصابة بالفيروس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقالت وزارة الصحة في القطاع إن المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من مرض مزمن ودخلت القطاع قادمة من مصر في 19 من مايو/ أيار. وذكرت أنها كانت تخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.
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