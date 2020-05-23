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الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا... صور وفيدو

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وتضم الأسلحة المضبوطة رشاشات ثقيلة ومتوسطة وقذائف دبابات وصواريخ حرارية وقذائف آر بي جي وقنابل متنوعة ورشاشات متوسطة وبنادق آلية ومسدسات حربية ومناظير وذخيرة متنوعة.

وأكد مصدر أمني لمراسل سبوتنيك أن العثور على الأسلحة تم بالتعاون مع الأهالي خلال عمليات البحث والتمشيط لإزالة كل أشكال الأسلحة غير الشرعية وضبطها في منطقة الريف الغربي لمحافظة درعا.

وأشار المصدر الأمني إلى أهمية دور الأهالي في الإبلاغ عن مكان يشتبه بوجود أسلحة أو ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة حفاظاً على سلامتهم.

  • الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    © Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

  • الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    © Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

  • الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    © Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

  • الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    © Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

  • الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

    © Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

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© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

يذكر أن منطقة الريف الغربي لدرعا تشهد عمليات تحضير لأنهاء حالات الفوضى التي كانت تنتشر فيها جراء انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بيد بعض الخارجين عن القانون وبعض الخلايا التي لاتزال تقوم بعمليات اغتيال وتعمل لاجندات خارجية في محاولة لزعزعة الأمان.

© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

فيما تشير مصادر ميدانية لمراسل سبوتنيك بدرعا أن العمل خلال الفترة المقبلة سيركز على تطهير معظم المناطق في حوران التي تشهد حالات وذلك من خلال استخدام كافة الأساليب المتاحة والتي يرجح أن تكون القوة العسكرية أبرزها.

© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

وكشف المصدر عن تجهيز آلاف المقاتلين لتنفيذ تعليمات القيادة العسكرية بتنفيذ عملية محدودة حال تطلب الأمر ذلك.

© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

وتشهد بعض أطراف سهل حوران جنوب سوريا تجاوزات أمنية عدة وعمليات اغتيال باتت تؤرق السكان وتعطل بشكل كبير من قدرة الفلاحين على تسويق محاصيلهم ما ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير ضمن الأسواق المحلية، بالتزامن مع الضغط الذي يتعرض له سعر الليرة السورية أمام الدولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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