شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وفقا لوكالة الانباء العمانية.

وعليه يكون يوم غد الاحد الموافق 24 مايو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في عمان.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 7257، وفقا لمصادر إعلامية، وفى وقت سابق أشادت منظمة الصحة العالمية بالخطط والجهود التى قامت بها سلطنة عمان للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال الدورة الافتراضية للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية التى عقدت، ومثل السلطنة فيها الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة.

وقالت الوكالة العمانية إن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة انتخب لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية نائبًا أول للدورة الـ147 للمجلس.

وناقش الاجتماع السابع والأربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي تترأس دورته الحالية جمهورية الهند وبعضوية السلطنة، عدة بنود مهمة في جدول أعماله من ضمنها انتخاب الرئيس ونوابه، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة نائبًا أول لهذه الدورة التي تستمر ثلاث سنوات ابتداء من هذا العام وحتى 2023.

كما ناقش المجلس فى دورته الحالية أيضًا عدة بنود أخرى في مقدمتها تقييم الجهود العالمية لهذا الوباء، ومراجعة متطلبات الوضع العالمي الحالي المرتبط بجائحة (كوفيد 19)، حيث استعرض العديد من الوثائق العلمية والتجارب الدولية التي من شأنها توجيه جهود الدول لنتائج أكثر فاعلية، تضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية وغيرها، وهو ما يعكس أولويات المنظمة في الوقت الراهن.