شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نقدر الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السلامة تستلزم من المجتمع كله تفهم هذا الظرف الخاص الذي يمنع من الخروج لصلاة العيد وتبادل الزيارات.
وقال خادم الحرمين – بحسب ما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل - : نقدر الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي خلال العيد، ونفخر بكوادرنا الصحية والميدانية التي تتصدى لجائحة كورونا، وسلامة وصحة المواطن والمقيم في رأس اهتماماتنا.
وفى وقت سابق وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام في المسجدين الحرام والنبوي، دون حضور المصلين.
وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس، وفق جريدة الشرق الأوسط، أن «هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة كورونا التي ألقت بالعالم أجمع».
ودعا الدكتور السديس، الله أن يحفظ القيادة، ويعيد هذه المناسبة علينا في أفضل حال، ويزيل الجائحة عن العالم أجمع.
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