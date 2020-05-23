شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الاتفاق مع شركات سعودية للاستثمار بحقل غاز عكاز غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية السعودية اليوم السبت عن وزير المالية العراقي علي علاوي الذي يشغل أيضا منصب القائم بأعمال وزير النفط إنه تم الاتفاق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد. ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل عراقي.

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