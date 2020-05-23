شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 4 إصابات بفيروس كورونا و9 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء الوباء إلى 704.

وأكدت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - في موجز أوردته وكالة الأنباء الأردنية - شفاء 9 حالات؛ منها حالتان في مستشفى الأمير حمزة، وست حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

وبين الموجز تفاصيل الحالات الأربع الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتان لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار إلى إجراء 2402 من الفحوصات اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 161722.

ولفت إلى أن اليوم الثاني لحظر التجوّل الشامل شهد التزاماً كاملاً من المواطنين، باستثناء عدد محدود جدّاً من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون؛ مع التأكيد على أنّ تطبيق قرار حظر التجوّل الشامل خلال أوّل أيّام العيد (غداً الأحد) سيتمّ دون تهاون.