شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: وفاة مواطنة ترفع وفيات كورونا إلى 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، وفاة مواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد 19) تبلغ من العمر 68 عامًا، ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 35 حالة وفاة.

وتقدمت وزارة الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى ذوي الفقيدة بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 210 حالات لعمانيين و253 حالة لغير العمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 7257 وشفاء 1848 حالة.

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