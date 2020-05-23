شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تعتقل رئيس تحرير صحيفة متهم باغتصاب شاب مثلي الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام مغربية تفاصيل اتهام رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المغربية باغتصاب شاب مثلى، ما دفع عناصر الشرطة القضائية المغربية بالقبض على الصحفى سليمان الريسونى.

وانتقدت وسائل إعلام مغربية موقف الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف دولوار، بسبب هجومه على الصحف المغربية واتهام السلطات القضائية بالمغرب بتلفيق التهمة للصحفى سليمان الريسونى الذي اعتقل أمس الجمعة من قبل عناصر الشرطة المغربية.

وأوضحت وسائل الاعلام المغربية أن شاب مثلى الجنيسة اتهم الريسوني باغتصابه في عام 2018، مشيرة إلى أن الأمين العام لمراسلون بلا حدود وصف الأمر بـ"مؤامرة" ضد رئيس تحرير أخبار اليوم المغربية.

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ونقلت تقارير صحفية مغربية عن الشاب الذى تعرض للاغتصاب بأنه ينتمي إلى مجتمع الميم (مصطلح يطلق على المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا)، وكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرض له على يد رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية.

قال كريستوف دولوار في تدوينة عبر حسابه الشخصي "نعبر عن تضامننا المطلق مع الصحفي المغربي سليمان الريسوني، رئيس تحرير الصحيفة الناطقة بالعربية "أخبار اليوم"، ضحية حملة تشهير تقودها وسائل إعلام مقربة من أجهزة الاستخبارات."

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن الشاب المثلى تعرض للاغتصاب فى منزل رئيس تحرير أخبار اليوم المغربية حيث كان يتواجد من أجل الإعداد لفيلم وثائقي تخصصه زوجة الريسوني للمثليين في المغرب.