شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا.. 308 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق يسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا بـ308 إصابات و5 وفيات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق، دلير صمد، أعلن اليوم الخميس، حظر التجوال لـ5 أيام في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، وقال عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق: "يبدأ حظر التجوال من الأحد 24 مايو، ولغاية 28 من الشهر الجاري".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، بدء حظر التجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3 أيام وقالت الوزارة في بيانها، إن "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته"، وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقا.

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ويستثنى من حظر التجوال، القوات الأمنية والفرق الصحية والإسعاف، ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي.

وفى وقت سابق نفذت قوات الحشد الشعبي عملية مداهمة وتفتيش في مناطق غرب كركوك، وتمكنت من العثور على مخبأ لعصابات تنظيم داعش الإرهابي تحوي اسلحة وأعتدة يستخدمونها في تنفيذ هجماتهم على القواطع الأمنية في المنطقة، كما شن الفوج النهري التابع لقوات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق بعقوبة، وتم العثور على مخبأ اسلحة تابع لعصابات داعش قرب بحيرة حمرين.