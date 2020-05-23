شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على مقترح اتفاقيات أممية لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع العربية، أن الحكومة اليمنية أعلنت اليوم، أنها وافقت على مقترح اتفاقيات أممية لوقف إطلاق النار، وبناء الثقة، ودعم جهود مواجهة فيروس كورونا، واستئناف العملية السياسية، حيث دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، ومجلس الأمن الدولي، للكشف عن الطرف المعرقل للسلام أمام العالم.

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية وافقت على مبادرة المبعوث الأممي، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة كورونا، وفتح الطرقات كاملة خاصة في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات.

وفى وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 98 اختراقا لوقف إطلاق النار، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد شدد على الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مؤكدا تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

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وقال التحالف العربي فى بيان بثته شبكة "سكاى نيوز الإخبارية": إن خروقات مسليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3919 خرقا، وخلال 24 ساعة فقط تم خرق القرار بـ 59 خرقا.