شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مغربى: استئناف إصدار ونشر وتوزيع الجرائد الورقية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربى، عثمان الفردوس، أنه بإمكان ناشرى الصحف والجرائد الورقية استئناف إصدار ونشر وتوزيع النسخ الورقية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، مع احترام الأبعاد والمعايير والتدابير الصحية الآمنة المعمول بها والمحددة من طرف السلطات العمومية المختصة.

وقال الوزير المغربى في تدوينة له عبر "فيسبوك" أن الوزارة "تثمن روح الوطنية و المسؤولية التي أبانت عنها مكونات الإعلام الوطني، ومن بينها المؤسسات الصحفية المعنية بنشر وطبع وتوزيع الصحف والجرائد الورقية" موضحا أن هذا القرار جاء " استجابة لرغبة ناشري الصحف والجرائد الورقية وحاجتهم لاستئناف نشاط مقاولاتهم الصحفية".

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كانت الحكومة المغربية قد طلبت فى مارس الماضى من مالكي الصحف التوقف عن إصدار النسخ الورقية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال بيان لوزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، إن القرار يأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة فى المغرب وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصحفية المعنية الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية.