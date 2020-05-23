شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 704، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمى باسم اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن، نذير عبيدات، الجمعة، إن نسبة تفشى فيروس كورونا المستجد فى الأردن، تسمح بعودة عمل القطاع العام، الذى يعود للنشاط الثلاثاء، بعد نحو شهرين من العطلة.

وأضاف عبيدات فى تصريحات تليفزيونية، أن "هناك شروطا لعودة عمل أى قطاع والتوسع لعودة الحياة فى كل القطاعات، الشرط الأول هو أن تكون نسبة التفشى للفيروس نسبة معقولة وتسمح بذلك، صحيح أن هناك زيادة فى عدد الإصابات خلال الأسبوع الحالى، لكن هذه الزيادة لا تتزايد باضطراد".

وتابع: "لاحظنا أن الأرقام تتراوح بين 10-20 حالة يوميا أى أن لا يوجد زيادة مضطردة ولا يوجد تضاعف في عدد الإصابات."

وقال عبيدات إن الأردن لم يشهد تضاعفا فى عدد الإصابات، مشيرا إلى أن الإصابات فى المملكة تتأرجح بين 10-22 إصابة يوميا ولكنها لم تتضاعف باضطراد، و"هذا هو المهم."

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ويرى أن فرق التقصي الوبائي قادرة على تتبع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا فى الأردن، "وهذا أمر مهم فى مسألة انتشار الفيروس".

وقال إن تسجيل من 10-20 حالة يوميا، جاء بعد تطبيق حظر التجول الشامل، ما جعل الأردن فى "وضع وبائى مريح"، لكنه أشار إلى أن الوباء لم ينته عالميا.