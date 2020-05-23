شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ 7375 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7375 حالة في المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 125593 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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ولفتت وزارة الصحة المغربية إلى أن الوزارة لم تسجل أي وفاة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة، ليستقر إجمالي الوفيات في 197 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 196 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4573 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.