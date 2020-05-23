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وزارة الصحة فى غزة تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا في القطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت إن سيدة توفيت في القطاع بعد إصابتها بفيروس كورونا، في أول حالة وفاة معروفة في القطاع الفلسطيني بسبب الجائحة العالمية.

وأعلن قطاع غزة الذي يعاني حصارا ونقصا في المنشآت الطبية عن تسجيل 55 إصابة فقط بالعدوى بين السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

أما الضفة الغربية المحتلة فقد سجلت حالتي وفاة و423 إصابة بالفيروس.

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وقالت وزارة الصحة في القطاع إن المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من مرض مزمن ودخلت القطاع قادمة من مصر في 19 من مايو أيار. وذكرت أنها كانت تخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

وأغلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع منذ عام 2007 المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل إلا للحركة الضرورية، لكنها قالت إنه لا حاجة حتى الآن لفرض حالة من إغلاق المؤسسات والعزل العام بشكل كامل، على النقيض مما حدث في الضفة الغربية.

 

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