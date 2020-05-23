شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر.. و10 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق بدأت، الجمعة، الشرطة الجزائرية فى توزيع 50 ألف كمّامة للوقاية من فيروس "كورونا" على المواطنين ضمن مخطط أمنى تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى".

وقالت المديرية فى بيان لها على صفحتها على موقع "فيسبوك" إن هذه العملية التوعوية تأتى ضمن المخطط الأمنى بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى".

وأضافت أنه سيتم توزيع 50 ألف كمّامة على المواطنين بهدف توعيتهم وتحفيزهم على المزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التى من شأنها الحفاظ على الصحة الفردية والجماعية فى المجتمع.

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وأشارت إلى أن هذه الحملة ستشمل فى بدايتها 8 ولايات هى الجزائر العاصمة، والبليدة، ووهران، وقسنطينة، وسطيف، وبجاية، وورقلة والمدية وستتواصل لتشمل باقى الولايات.