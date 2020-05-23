شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: أردوغان وترامب تناولا الشأن الليبي والسوري في محادثة هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تركيا اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق خلال محادثة هاتفية تناولا فيها الأوضاع في ليبيا وسوريا. وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة السعي للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

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