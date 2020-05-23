اليمن.. مقتل قائد عسكري بمعارك مع "الانتقالي" في أبين

اليمن / الخليج 365

ـ قائد اللواء 153 بالجيش العميد محمد صالح العقيلي، قتل مع 4 من جنوده خلال معارك مع قوات المجلس الانتقالي، بحسب مصدر حكومي

ـ نحو 20 مسلحا من "الانتقالي" بينهم قائد عسكري قتلوا أثناء المواجهات

قتل قائد عسكري بالجيش اليمني، السبت، في معارك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين جنوبي البلاد، بحسب مصدر حكومي.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "العميد محمد صالح العقيلي، قائد اللواء 153 بالجيش الوطني، قتل مع 4 من جنوده خلال اشتباكات مع قوات الانتقالي، في ريف مدينة زنجبار".

وأضاف المصدر أن "نحو 20 مسلحا من عناصر المجلس الانتقالي، بينهم قيادي عسكري، قتلوا خلال المواجهات".

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وأشار أن المواجهات اندلعت بعد مهاجمة مسلحي "الانتقالي" القوات الحكومية بزنجبار، في محاولة لتحقيق تقدم ميداني بالمنطقة.

وأكد المصدر ذاته، أن الجيش اليمني تمكن من التصدي للهجوم، وسيطر على عدة آليات عسكرية تابعة للمجلس، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس الانتقالي حول ما أورده المصدر الحكومي.

وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش اليمني ومسلحي المجلس الانتقالي، وسط محاولات الأول للتوغل في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، واستعادتها من يد "الانتقالي".

وتعيش محافظات الجنوب اليمني توترا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، زادت حدته عقب إعلان الأخير في 26 أبريل/ نيسان، تدشين الإدارة الذاتية للجنوب.

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