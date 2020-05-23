"الفلك الدولي": دول إسلامية أفطرت السبت ربما لرؤية عطارد

إسطنبول / الخليج 365- المركز قال إن تلك الدول قد تكون أخطأت برؤية كوكب عطارد ظنا منها أنه هلال شهر شوال

- خلافا لأغلبية دول العالم الإسلامي، أعلنت دول مثل موريتانيا ومالي والنيجر، ثبوت رؤية هلال شوال، مساء الجمعة، لتعلن السبت هو أول أيام عيد الفطر



قال مركز الفلك الدولي إن الدول التي أفطرت السبت ربما أخطأت برؤية كوكب عطارد ظنا منها أنه هلال شهر شوال.

وأضاف المركز، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه تلقى استفسارات حول إعلان بعض الدول الإفريقية رؤية الهلال مساء الجمعة، رغم غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي؛ ما يجعل رؤية الهلال أمرا مستحيلا.

وردا على تلك الاستفسارات، أجاب المركز بأن "كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، وقد يكون هذا هو السبب"، في إفطار تلك الدول السبت.

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ونشر المركز صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا.

وخلافا لأغلبية دول العالم الإسلامي، أعلنت دول مثل موريتانيا ومالي والنيجر، ثبوت رؤية هلال شوال، مساء الجمعة، لتعلن أن السبت هو أول أيام عيد الفطر.

ومركز الفلك الدولي هو مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا له، يعنى بالشؤون الفلكية، ويضم المركز في عضويته خبراء ومتخصصين بعلم الفلك في شتى مجالاته.

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