كورونا.. 10 وفيات بالجزائر وواحدة في سلطنة عمان

الجزائر - مسقط / الخليج 365
أعلنت الجزائر، السبت، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان وفاة واحدة.
في الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 10 وفيات، و195 إصابة، و170 حالة تعافٍ.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و13، بينها 572 وفاة، و4 آلاف و424 متعافيا.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أن مواطنة تبلغ من العمر 68 سنة، توفيت إثر إصابتها بكورونا.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و257، منها 35 وفاة، وألف و848 حالة تعافٍ.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و348 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و183 ألفا، وفق موقع "Worldometer".
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