الإغاثة التركية: نخطط لبناء 20 ألف منزل في إدلب

إدلب / الخليج 365

رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، بولنت يلدريم:

- أكملنا بناء 4 آلاف و500 منزل طوب في 25 موقع بريف إدلب

- من المخطط أن تنتهي أعمال بناء 15 ألف منزل خلال أشهر

- نخطط لرفع العدد الإجمالي لهذه المنازل إلى 20 ألف منزل

أعلن بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، أن منظمته رفعت هدف بناء منازل الطوب في سوريا إلى 20 ألف.

وفي تصريح للأناضول عقب تفقده أعمال بناء المنازل في ريف محافظة إدلب (شمالي سوريا)، أوضح يلدريم أن الهيئة تعمل على بناء منازل الطوب ووضعها في خدمة السوريين النازحين.

وبيّن أن الهيئة أطلقت نداءات للمجتمع الدولي لإغاثة السوريين في إدلب، بعد بدء أزمة النزوح شمالي البلاد، جراء تصعيد قوات النظام السوري وحلفائه هجماتها بالمنطقة.

وأكد يلدريم أن هيئة الإغاثة أكملت بناء 4 آلاف و500 منزل طوب في 25 موقع بريف إدلب، مبينا أن تلك المنازل باتت تأخذ طابع مدينة، عقب وضعها في خدمة الأسر السورية.

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وقدّم بعض المعلومات عن منازل الطوب، مبنيا أن تشييدها يأتي في إطار حملة "كن سقفا للمظلوم".

وأوضح يلدريم أن مساحة كل منزل يبلغ 24 متر مربع، مقسم بطريقة 1+1 (غرفة وصالة)، ومن المخطط أن تنتهي أعمال بناء 15 ألف منزل منها خلال أشهر.

وشدد يلدريم على ضرورة بناء المزيد من هذه المنازل، مؤكدا أن الهيئة تخطط لرفع العدد الإجمالي لهذه المنازل إلى 20 ألف.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.