أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون السياسي والعسكري

إسطنبول/ الخليج 365

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي ترامب.

وأوضح البيان أن الرئيسين "بحثا التطورات في ليبيا وسوريا إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية".

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وأضاف أن أردوغان وترامب "اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أكد زعيما البلدين على تضامن شعبيهما في مكافحة فيروس كورونا.



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