العراق.. الوقف الشيعي يقرر عدم إقامة صلاة العيد في كربلاء

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قررت "العتبة الحسينية" التابعة للوقف الشيعي العراقي، السبت، عدم إقامة صلاة عيد الفطر في "الصحن الحسيني" بمدينة كربلاء (وسط).

وقالت العتبة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "نظرا للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر عدم إقامة صلاة العيد في الصحن الحسيني الشريف".

ويعد "الصحن الحسيني" الذي يضم مرقد الإمام علي بن أبي طالب مكانا مقدسا لدى المسلمين الشيعة في العراق والعالم، وفيه يلقي ممثلو المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بياناته وخطبه بالنيابة عنه.

Advertisements

ومنذ 5 آذار/مارس الماضي، قررت العتبة عدم إقامة صلوات الجمع في الصحن الحسيني للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكربلاء واحدة من أقدس الأماكن لدى الشيعة في العالم، حيث يتوافد عليها ملايين الزوار سنويا لزيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب.

غير أن المحافظة أغلقت أبوابها هذا العام منذ مارس/آذار، أمام الزوار ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا.

وسجل العراق 3 آلاف و964 إصابة بكورونا بينها 147 وفاة، وألفان و532 حالة تعافٍ.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.