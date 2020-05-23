كورونا.. 15 وفاة في السعودية و10 بالكويت و2 بقطر

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية السبت، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، فيما سجلت الكويت 10 وفيات وقطر وفاتين.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

أما في قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و338 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و178 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.