تونس.. إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية عبر البحر

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

تمكن خفر السواحل التونسي، من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية، تم خلالها إلقاء القبض على 223 شخصا.

جاء ذلك وفق بيان نشره الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، السبت، عبر صفحته على فيسبوك.

وأوضح البيان، أن بين المقبوض عليهم 94 شخصا ينتمون إلى جنسيات إفريقية (من بلدان جنوب الصحراء).

وأشار إلى حجز خفر السواحل خلال العمليات، مراكب ومحركات بحرية، وعملات أجنبية، وكميات من المحروقات.

وفي وقت سابق السبت، انتشلت فرق الدفاع المدني جثة مهاجر غير نظامي، وأنقذت 11 آخرين، إثر غرق مركب صيد كان يقل 20 مهاجرا تونسيا نحو أوروبا قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب).

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وبحسب مدير الدفاع المدني في صفاقس العميد مراد المشري، فإن البحث ما زال جاريا عن 6 مفقودين كانوا على متن المركب نفسه، فيما لاذ ربان المركب ومساعده بالفرار.

وقبل أيام، تم ضبط عشرات الأشخاص من جنسيات إفريقية، كانوا بصدد المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية، واجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

وازدادت وتيرة الهجرة غير الشرعية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات الخناق الأمني على منظميها.

ووفق أرقام رسمية، فإن "22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية".

وتعد البطالة والظروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية، من أكثر ما يجعل فئة الشباب في تونس، تقدم على سلك طريق الهجرة غير الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.