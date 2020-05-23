القدس.. كنيسة "القيامة" تعيد فتح أبوابها الأحد

القدس / الخليج 365

أعلن رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في مدينة القدس المحتلة، السبت، إعادة فتح كنيسة "القيامة" بالمدينة اعتبارا من الأحد، بعد إغلاقها قرابة الشهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال رؤساء الكنائس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "إعادة فتح الكنيسة سيكون مشروطا بتواجد حتى 50 شخصا بداخلها (كحد أقصى)، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة".

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلن رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، إغلاق كنيسة "القيامة" منعًا لتفشي كورونا.

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والأربعاء الماضي، سمحت السلطات الإسرائيلية لدور العبادة بإعادة فتح أبوابها، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت أن إعادة فتح المسجد الأقصى سيكون بعد عيد الفطر.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، تم تسجيل 179 إصابة بكورونا في مدينة القدس الشرقية، حتى الخميس.

ولا تعلن الوزارة عن الإصابات في القدس ضمن حصيلة ضحايا الفيروس بالضفة الغربية وقطاع غزة؛ بسبب منع إسرائيل لها من العمل داخل المدينة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.