غزة تسجل أول وفاة بكورونا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا.
وأفادت الوزارة في بيان بـ"وفاة السيدة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاما) من محافظة خان يونس (جنوب) في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بكورونا".
وأوضحت أن "أبو ريدة، من ذوي الأمراض المزمنة، وهي حالة الوفاة الأولى في غزة، وجارٍ اتخاذ التدابير اللازمة وفق البروتوكول المعتمد لحالات الوفاة بكورونا".
وبحسب الوزارة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في القطاع، 54 شخصا، تعافى منهم 16.
فيما بلغ عدد الإصابات في الضفة الغربية والقدس 548، بينها 4 وفيات.
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