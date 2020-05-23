عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ملك الأردن من الرئيس التركي، السبت، وفق بيان مقتضب للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى حول فحوى المكالمة بين الرئيسين.
وتحتفل غالبية الدول العربية والإسلامية، بما فيها تركيا والأردن، الأحد، بعيد الفطر المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس أردوغان وملك الأردن يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.