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الرئيس أردوغان وملك الأردن يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

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عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ملك الأردن من الرئيس التركي، السبت، وفق بيان مقتضب للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى حول فحوى المكالمة بين الرئيسين.

وتحتفل غالبية الدول العربية والإسلامية، بما فيها تركيا والأردن، الأحد، بعيد الفطر المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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