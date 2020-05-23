شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُشرع صلاة العيد في البيوت وما هي صفتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء أن صلاة العيد تشرع في البيوت في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع تفشي فيروس كورونا.

وقال السليمان، في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”: “إن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء والسنة الخروج لها، لكن في ظل جائحة كورونا، وهو من النوازل التي نزلت على هذه الأمة في هذا الوقت، ومع تعليق الصلاة في المساجد وفي مصليات العيد فإن صلاة العيد تُشرع في البيوت”

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وتابع: “صفتها أنها تصلى في البيت جماعة أو فرادى وتصلى على صفتها ركعتين بدون خطبة، يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات زوائد ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بقرائتها”.

وفي الركعة الثانية يقوم المصلي مكبرا فإذا انتهى من القيام يكبر خمس تكبيرات زوائد بعد تكبيرة الانتقال ويقرأ سورة الفاتحة.

أيضا من السنة أن يقرأ سورة (ق) في الركعة الأولى وفي الثانية {اقتربت الساعة وانشق القمر} وإن شاء قرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة {الغاشية} وإذا لم يحفظها فيقرأ بما تيسر له مما يحفظ، ولو أنه قرأ من المصحف فلا حرج له في ذلك.